Плохие новости для Ломаченко: Камбосос может получить официального соперника
Источник:WBN
Джордж Камбосос может получить своего первого соперника в 2022 году. Им может стать Джервонта Дэвис.
Новый возможный соперник, но не из Украины
Джервонта Дэвис колебался, менять ли ему весовую категорию. Поэтому он взял некоторое время на размышления. 27-летний американский боксер будет продолжать сражаться в 135 фунтах.
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После такого решения именно американец может стать следующим соперником нового абсолютного чемпиона мира по легкому весу Джорджа Камбососа.
Всемирная боксерская ассоциация может санкционировать бой двух чемпионов в этом дивизионе – Джервонта Дэвиса и Джорджа Камбососа.
Поэтому Василию Ломаченко придется подождать с поединком против соперника из Австралии. Украинец хочет попытаться вернуть утраченные титулы, которые он отдал Теофимо Лопесу после поражения.
Ломаченко хочет вернуть чемпионские титулы
- Лопес потерял пояса, которыми владел украинец, уже в первой защите титулов. Камбосос достаточно легко стал новым абсолютным чемпионом мира.
- После чего пообещал Василию титульный поединок. 33-летний боксер из Украины готов выйти на ринг против Джорджа и провести поединок даже на глазах родных болельщиков Камбососа. Противостояние может организовать глава Top Rank Боб Арум.
- После победы Ломаченко над Ричардом Комми новый чемпион мира включил украинца в список потенциальных соперников.