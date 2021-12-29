Арум: Этот бой принесет много денег

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал возможность проведения боя в Австралии. По его мнению, поединок именно в этой стране между Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом принесет большую кучу денег.

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Сейчас в Австралии нет локдауна. Там этот поединок был бы огромным. Если мы устроим его в воскресенье после полудня, это будет субботний прайм-тайм в США. Это сражение принесет много денег. Но если мы не сможем приехать в Австралию из-за коронавируса, то это обреченная затея,

– заявил Арум.

Глава промоутерской организации добавил, что Ломаченко боксировал против нового абсолютного чемпиона мира в легком весе на глазах болельщиков соперника. Украинец стремится вернуть утраченные пояса.

"Василий хочет сразиться с Камбососом и с удовольствием подерется с ним в Австралии. Так что посмотрим. Никто не упирается, вопрос лишь в том, какой эффект будут иметь коронавирусные ограничения", – рассказал Боб Арум.

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