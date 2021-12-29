Арум: Этот бой принесет много денег
Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал возможность проведения боя в Австралии. По его мнению, поединок именно в этой стране между Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом принесет большую кучу денег.
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Сейчас в Австралии нет локдауна. Там этот поединок был бы огромным. Если мы устроим его в воскресенье после полудня, это будет субботний прайм-тайм в США. Это сражение принесет много денег. Но если мы не сможем приехать в Австралию из-за коронавируса, то это обреченная затея,
– заявил Арум.
Глава промоутерской организации добавил, что Ломаченко боксировал против нового абсолютного чемпиона мира в легком весе на глазах болельщиков соперника. Украинец стремится вернуть утраченные пояса.
"Василий хочет сразиться с Камбососом и с удовольствием подерется с ним в Австралии. Так что посмотрим. Никто не упирается, вопрос лишь в том, какой эффект будут иметь коронавирусные ограничения", – рассказал Боб Арум.
Ломаченко – Камбосос: потенциальный бой за титулы
- 2021 год стал триумфальным для украинца. Ломаченко с двух побед вернулся на ринг после горького поражения от Теофимо Лопеса, которое постигло его в 2020-м.
- Однако уже в первой защите титулов американец провалился. Теофимо отдал пояса Камбососу. После их поединка Джордж заговорил о поединке с Василием. Австралиец готов дать украинцу шанс вернуть утраченные титулы.
- Поклонники нового абсолютного чемпиона тоже с нетерпением ждут бой против украинца. Свое мнение они показали в голосовании, которое создал сам Камбосос в твиттере.
- После победы Ломаченко над Ричардом Комми австралиец включил Василия в список потенциальных соперников.