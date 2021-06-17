Евро-2020 в разгаре: какие сборные вышли в плей-офф турнира

Групповой этап Евро-2020 в самом разгаре – 24 сборные борются за выход в плей-офф турнира. Какие команды преодолели этот рубеж – читайте на Спорт24.

Согласно регламенту соревнований, в 1/8 финала чемпионата Европы выходят по два лучших коллектива из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье место.

Актуально FAVBET продолжает розыгрыш 21 автомобиля

Какие сборные вышли из группы на Евро-2020

Сборная Италии;

Италия первой вышла в плей-офф

В среду, 16 июня, в рамках второго тура группы F встретились сборные Италии и Швейцарии. "Скуадро адзурра" не встретила сопротивления от соперника и победила со счетом 3:0.

Интересно, что своему в первом поединке на Евро-2020 итальянская команда одержала победу над Турцией с таким же результатом. Это позволило итальянцам стать первой командой, которая вышла в плей-офф турнира.