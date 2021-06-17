На 10 минуте встречи 17 июня рефери остановил игру и раздались аплодисменты. И на трибунах фанаты вывесили огромный баннер: "Вся Дания с тобой, Кристиан".
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Игра прекратилась для минуты аплодисментов в поддержку Кристиана Эриксена, который восстанавливается в больнице после чрезвычайной ситуации во время первой игры Дании против Финляндии,
– прокомментировали проявление человечности в УЕФА.
Во время видеотрансляции операторы поймали лицо бельгийского форварда Ромелу Лукаку – он едва сдерживал слезы.
Кроме этого, перед поединком во время исполнения гимнов национальных сборных на поле растянули большую футболку с 10 номером. На ней также была фамилия Кристиана Эриксена.
Лукаку посвятил гол Эриксену
В матче Бельгии против России 12 июня нападающий отметился забитым голом и посвятил его Кристиану Эриксену, с которым защищает цвета миланского Интера.
Крис, Крис, я люблю тебя,
– сказал он в камеру.