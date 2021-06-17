На 10 минуте встречи 17 июня рефери остановил игру и раздались аплодисменты. И на трибунах фанаты вывесили огромный баннер: "Вся Дания с тобой, Кристиан".

Читайте также Эриксену установят кардиостимулятор после остановки сердца во время матча Евро-2020

Игра прекратилась для минуты аплодисментов в поддержку Кристиана Эриксена, который восстанавливается в больнице после чрезвычайной ситуации во время первой игры Дании против Финляндии,

– прокомментировали проявление человечности в УЕФА.

Во время видеотрансляции операторы поймали лицо бельгийского форварда Ромелу Лукаку – он едва сдерживал слезы.

Кроме этого, перед поединком во время исполнения гимнов национальных сборных на поле растянули большую футболку с 10 номером. На ней также была фамилия Кристиана Эриксена.

Лукаку посвятил гол Эриксену

В матче Бельгии против России 12 июня нападающий отметился забитым голом и посвятил его Кристиану Эриксену, с которым защищает цвета миланского Интера.

Крис, Крис, я люблю тебя,

– сказал он в камеру.