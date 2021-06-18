Нидерланды – Австрия 2:0

Гол: Депай, 11 (пен.), Дюмфрис, 67

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Команда Франка Де Бура сильно провела свой дебютный матч на Евро, одолев сборную Украины – 3:2. И хоть для "оранжевых" этот поединок оказался непростым, особенно когда команда Андрея Шевченко сравняла счет в концовке встречи, победа всегда придает сил в дальнейших противостояниях. К тому же, не стоит забывать и о факторе домашнего поля – еще одном весомом плюсе для Нидерландов.

В своем стартовом матче на Евро-2020 Австрии удалось сломить сопротивление Северной Македонии – 3:1 и даже возглавить группу после первого тура. Но победа для команды Франка Фоди простой не была. До перерыва была равная игра, и лишь в последние 30 минут австрийцы наказали соперника за ошибки.

На 9-й минуте Дюмфрис прорывался в штрафную по правому флангу, но упал после фола Алабы. Рефери получил вердикт о назначении 11-метрового.

Депа с точки пробил в левый от себя угол ворот – 1:0!

Видео гола Депая

На 24-й минуте Депай снова мог отличиться. Очень опасно пробивал голландец из пределов штрафной – мимо правой стойки.

В конце первого тайма прострел в штрафную в касание замыкал снова Депай – он с убийственного расстояния пробил над перекладиной, упустив стопроцентный момент.

После перерыва "оранжевые" просто чудом не забили. Де Врей головой замкнул навес с углового – голкипер в великолепном прыжке спас ворота своей команды.

На 67-й минуте нидерландцы все же дожали Австрию и удвоили счет. Мален на скорости ворвался в штрафную соперника, вышел на свидание с голкипером и отдал ювелирную передачу под удар Дюмфрису, который пробил в пустые ворота.

Видео гола Дюмфриса

Австрия могла сразу отыграться – после подачи углового и суеты во вратарской мяч едва не залетел в ворота хозяев.

Таким образом, Нидерланды одержали вторую победу на Евро-2020 и гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата Европы. Также нидерландцы не дали Австрии оторваться от Украины, увеличив ее шансы на выход в плей-офф.

Нидерланды – Австрия видеообзор