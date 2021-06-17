Дания – Бельгия 1:2

Голы: Юссуф, 2 – Азар, 55, Де Брюйне, 70

В первом туре бельгийская сборная уничтожила Россию на Евро-2020 со счетом 3:0. Дубль Лукаку и гол Мэнью принес победу бельгийской команде. Россияне просто ничего не могли создать у ворот соперника.

Встреча Дании и Финляндии навсегда войдет в историю чемпионата Европы. Конечно, не игрой, а ужасным инцидентом с Кристианом Эриксеном, у которого остановилось сердце прямо во время матча. Поединок был приостановлен и возобновился в тот же день по просьбе самого Эриксена. После возобновления игры финны однажды отличились в воротах соперника и одержали победу (1:0).

Начало матча было шокирующим для гостей. Футболисты Дании бросились в атаку и уже на 2-й минуте размочили нули на табло. Юссуф воспользовался ошибкой защиты, вышел на свободный прострел и переиграл Куртуа – 1:0.

На этом хозяева не остановились, а продолжали давить на ворота соперника. Мехле нанес классный удар, но на этот раз Куртуа в феноменальном прыжке парировал выстрел.

Вот это поступок! На 10-й минуте матча был самый эмоциональный момент на старте поединка. Арбитр остановил игру, фанаты на трибунах развернули большой баннер в поддержку Эриксена, который скорее всего завершит свою карьеру. А футболисты на поле встретили это все аплодисментами. Ромелу Лукаку не сдерживал слез, бельгийский нападающий является другом Кристиана и одноклубником в Интере.

Футболисты сборной Бельгии все никак не могли найти свою игру. Дамсгорд показал высокий уровень техники, прошел сквозь оборону и решился на удар – мяч пролетел рядом с владениями Бельгии.

В конце встречи бельгийцы начали больше давить на ворота соперника. Но команда во главе с Лукаку не смогла сравнять счет до перерыва.

Видеообзор лучших моментов первого тайма

Камбэк Бельгии

После отдыха на 55-й минуте бельгийцы сравняли цифры на табло. Лукаку протянул мяч к воротам соперника, отдал на Де Брюйне. Капитан команды увидел свободного Азара, который находился в лучшей позиции, и направил мяч уже в пустые ворота – 1:1.

Видео гола Азара

Снова воротам Куртуа грозил Мехле. Но и на этот раз футболисту Дании не повезло. Бельгийский голкипер был на высоте. Сразу после этого эпизода игрок Дании оказался на газоне в штрафной Бельгии, но судья не стал поддаваться на провокации хозяев.

Уже на 71-й минуте все в свою ноги взял Де Брюйне. Лидер бельгийской команды откликнулся на передачу и безупречно пробил из пределов штрафной под стойку – 1:2.

Видео Де Брюйне

Опасный момент был у ворот Бельгии. Куртуа на линии сыграл наилучшим образом и парировал выстрел. Бретвейт пробил со штрафного, но защитник заблокировал выстрел. Хозяева очень остро атаковали в конце встречи, но реализовать хотя бы один момент не удалось. Даже голкипер Шмейхель в штрафной не помог Дании.

В итоге – 1:2. Бельгия во второй раз подряд победила на Евро-2020. Бельгийцы досрочно вышли в плей-офф турнира.