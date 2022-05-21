Планирую пойти за нокаутом, – цель Джошуа в реванше против Усика
Источник:Daily Mail
Уже летом 2022 Александр Усик и Энтони Джошуа снова выйдут в один ринг. Британский боксер серьезно готовится взять у украинца реванш.
Джошуа: Усик – элитный соперник, который должен войти в историю бокса
Энтони Джошуа готов удивить украинского соперника в реванше. Британец хочет отправить Александра Усика в нокаут. Таков план боксера на реванш.
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"Усика классифицируют как соперника по рейтингу pound-for-pound. Я все еще не знаю, что это значит. Я только знаю, что людям нравятся победы и нокауты. Я никогда не был в списке pound-for-pound, во всех этих рейтингах "Он один из лучших во всех весовых категориях. Для меня лично Усик означает, что я бьюсь в соответствии со своими ценностями, то есть с лучшими бойцами этого поколения", – рассказал Джошуа.
Энтони отметил достижения украинца и назвал его элитным соперником, который должен войти в историю бокса. Ранее Джошуа уже говорил о нокауте для Усика в их втором поединке.
Когда ты отправляешь боксеров в нокаут, то выглядишь хорошо, это прямо как наслаждение для глаз в боксе. Усик – элитный соперник, золотой призер Олимпиады, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом, а теперь и чемпион в тяжелом весе. Он должен войти в историю бокса, и я подерусь с ним через три месяца. С Божьей помощью, молитвами и упорным трудом я одержу победу и стану трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе,
– добавил британец.
Реванш Усик – Джошуа: что известно
- По словам Эдди Хирна, промоутера британского боксера, реванш состоится 23 июля 2022 г. на Ближнем Востоке. Пока стороны еще официально не объявили о поединке, но переговоры находятся на финальной стадии.
- Оба спортсмена уже открыли свои тренировочные лагеря, где готовятся к реваншу.
- Ради этого Усик покинул Украину, где сейчас идет война против России. Александр объяснил свое решение тем, что на ринге принесет стране больше пользы, чем с оружием в руках.
- Благодаря реваншу украинец хочет собрать для родной страны около миллиона долларов.
- Украинский боксер хочет во второй раз победить соперника, чтобы подраться за абсолют.
- Александр готовит сюрприз британцу. Даже война не должна повлиять на физическую форму украинца, хотя Усик потерял в весе. Об этом говорил промоутер Александр Красюк. А вот в боксерском круге считают, что военные действия окажут негативное влияние на кондиции украинского боксера.
- Предпочтение в реванше отдают украинцу. По мнению Тайсона Фьюри, победа Усика во втором бою поставит "крест" на карьере его земляка Джошуа.