Директор ТК "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил, что Гельзин будет отстранен от футбола на пять лет. Еще пять лет функционер получит условно.

К слову Президент Олимпика Гельзин не получит пожизненную дисквалификацию за скандал в прямом эфире

"Футбольный прокурор Франческо Баранка хочет пожизненного отстранения Владислава Гельзина от футбола. Да, никто не может оправдывать его поведение. Даже сам он называет его неправильным и большой эмоциональной ошибкой. Но говорить о пожизненном отстранении от футбола – это тоже в определенной степени эмоции", – сказал журналист.

Что конкретно может светить Гельзину? Самый очевидный вариант сейчас, что Гельзин будет отстранен от футбола на пять лет и плюс пять условно. Это очень жесткая история и очень жесткое наказание. Но, насколько я знаю,

– рассказал Денисов.

Президенту донецкого клуба предъявляют возможное нарушение Кодекса этики и честной игры по мотивам скандального мартовского матча между Олимпиком и Шахтером.

Коротко о скандале с Гельзиным