Директор ТК "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил, что Гельзин будет отстранен от футбола на пять лет. Еще пять лет функционер получит условно.
К слову Президент Олимпика Гельзин не получит пожизненную дисквалификацию за скандал в прямом эфире
"Футбольный прокурор Франческо Баранка хочет пожизненного отстранения Владислава Гельзина от футбола. Да, никто не может оправдывать его поведение. Даже сам он называет его неправильным и большой эмоциональной ошибкой. Но говорить о пожизненном отстранении от футбола – это тоже в определенной степени эмоции", – сказал журналист.
Что конкретно может светить Гельзину? Самый очевидный вариант сейчас, что Гельзин будет отстранен от футбола на пять лет и плюс пять условно. Это очень жесткая история и очень жесткое наказание. Но, насколько я знаю,
– рассказал Денисов.
Президенту донецкого клуба предъявляют возможное нарушение Кодекса этики и честной игры по мотивам скандального мартовского матча между Олимпиком и Шахтером.
Коротко о скандале с Гельзиным
- 6 марта состоялся матч Олимпик – Шахтер в рамках 17 тура УПЛ. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру – 0:1.
- Но матч омрачил скандал с отмененным голом Олимпика. Главный арбитр встречи Юрий Иванов принял сомнительное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR.
- Президент Олимпика Владислав Гельзин ворвался на послематчевый комментарий тренера и нецензурно высказался о работе арбитра и Луче.
- В итоге Олимпику запретили проводить домашние матчи на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского и оштрафовали на 500 тысяч гривен.