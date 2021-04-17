Директор ТК "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов повідомив, що Гельзін буде відсторонений від футболу на п'ять років. Ще п'ять років функціонер отримає умовно.
До слова Президент Олімпіка Гельзін не отримає довічну дискваліфікацію за скандал у прямому ефірі
"Футбольний прокурор Франческо Баранка хоче довічного відсторонення Владислава Гельзіна від футболу. Так, ніхто не може виправдовувати його поведінку. Навіть сам він називає її неправильною і великою емоційною помилкою. Але говорити про довічне відсторонення від футболу – це теж певною мірою емоції", – сказав журналіст.
Що конкретно може світити Гельзін? Найбільш очевидний варіант зараз, що Гельзін буде відсторонений від футболу на п'ять років і плюс п'ять умовно. Це дуже жорстка історія і дуже жорстке покарання. Але, наскільки я знаю,
– розповів Денисов.
Президенту донецького клубу пред'являють можливе порушення Кодексу етики і чесної гри за мотивами скандального березневого матчу між Олімпіком і Шахтарем.
Коротко про скандал з Гельзіним
- 6 березня відбувся матч Олімпік – Шахтар у рамках 17 туру УПЛ. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.
- Та матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка. Головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв сумнівне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.
- Президент Олімпіка Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера та нецензурно висловився щодо роботи арбітра та Лучі.
- У підсумку Олімпіку заборонили проводити домашні матчі на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського та оштрафували на 500 тисяч гривень.