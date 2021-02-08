Однією з номінацій нагороди "Футбольні зірки України" є "Найкращий футболіст-легіонер, що грає за кордоном". У 2021 році за цю нагороду будуть змагатися п'ятеро гравців.

До фінального етапу голосування вийшло п'ятеро українських футболістів, які грають в іноземних чемпіонатах

Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія) Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія) Руслан Маліновський (Аталанта, Італія) Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина) Роман Яремчук (Гент, Бельгія)

Варте уваги Чи зможуть глядачі відвідувати футбольні матчі в Україні

Визначити найкращого запропонували українським вболівальникам. Для цього треба залишити свій коментар з прізвищем найкращого гравця на сторінці фейсбук чи інстаграм "Футбольні зірки України". Голос можна віддати лише за одного гравця.

Нагадаємо, до цього було названо претендентів й на інші номінації:

Переможців конкурсу "Футбольні зірки України" буде оголошено в понеділок, 15 лютого.