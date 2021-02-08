П'ять футболістів претендують на звання найкращого українця, який грає в іноземному чемпіонаті
Однією з номінацій нагороди "Футбольні зірки України" є "Найкращий футболіст-легіонер, що грає за кордоном". У 2021 році за цю нагороду будуть змагатися п'ятеро гравців.
Джерело:фейсбук "Футбольні зірки України"
До фінального етапу голосування вийшло п'ятеро українських футболістів, які грають в іноземних чемпіонатах
- Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія)
- Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія)
- Руслан Маліновський (Аталанта, Італія)
- Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина)
- Роман Яремчук (Гент, Бельгія)
Варте уваги Чи зможуть глядачі відвідувати футбольні матчі в Україні
Визначити найкращого запропонували українським вболівальникам. Для цього треба залишити свій коментар з прізвищем найкращого гравця на сторінці фейсбук чи інстаграм "Футбольні зірки України". Голос можна віддати лише за одного гравця.
Нагадаємо, до цього було названо претендентів й на інші номінації:
Переможців конкурсу "Футбольні зірки України" буде оголошено в понеділок, 15 лютого.
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Ніхто не знає як з ним боксувати, – Усик назвав найбільш перспективного українського боксера4 лютого , 21:11
-
Треба це змінювати: Усик висловився про менталітет українців і дав пораду5 лютого , 08:54