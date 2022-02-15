У Месси и Пике "испортились отношения"

По данным El País, участие в переходе Месси принял защитник Барселоны Жерар Пике. Он якобы разговаривал с президентом клуба Жоаном Лапортой на тему продления контракта с аргентинцем.

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Сообщается, что Пике предложил Лапорте не продлевать контракт с Месси.

"Без Лео проблема финансового фейр-плей будет решена", – цитирует источник Пике.

Вниманию. В Барселоне возникли серьезные финансовые проблемы, из-за чего клуб физически не мог заявить Месси на сезон. По информации СМИ, каталонцы были должны Лео 39 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что у Месси и Пике испортились отношения. Аргентинец вроде бы был разочарован решением испанца, ведь Пике отказался снижать зарплату ради того, чтобы Лео остался в Барселоне.

Недавно каталонцы заключили новый контракт с Самуэлем Умтити, в соответствии с которым он согласился на снижение зарплаты. Это позволило Барселоне внести в заявку новичка команды Феррана Торреса.

Достойное внимания. Месси стал игроком ПСЖ в августе 2021 года. Контракт Лео с парижанами действует до лета 2023 года. Стороны могут продлить соглашение еще на один год.