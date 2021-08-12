Каталонский клуб должен выплатить Месси бонус за лояльность, который составляет 39 миллионов евро. Данный бонус прописан в прошлом контракте Месси с Барселоной.

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Месси, чтобы остаться в Барселоне, был готов согласиться на существенное снижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.

Лионель Месси стал игроком Барселоны