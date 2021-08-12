Каталонский клуб должен выплатить Месси бонус за лояльность, который составляет 39 миллионов евро. Данный бонус прописан в прошлом контракте Месси с Барселоной.
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Месси, чтобы остаться в Барселоне, был готов согласиться на существенное снижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.
Лионель Месси стал игроком Барселоны
- 10 августа ПСЖ анонсировал подписание контракта с Месси. Французы опубликовали видео с презентации, дав понять, что подписали контракт с Лео.
- Вечером Лео стал игроком ПСЖ официально. Французский клуб представил футболиста.
- Контракт Месси с ПСЖ рассчитан на два года – до лета 2023 года. Стороны могут продлить соглашение еще на один год.
- Аргентинец будет играть за французов под 30 номером. Зарплата Месси якобы составит 35 миллионов евро в год.