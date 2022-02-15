У Мессі й Піке "зіпсувалися стосунки"

За даними El País, участь у переході Мессі взяв оборонець Барселони Жерар Піке. Він буцімто розмовляв з президентом клубу Жоаном Лапортою на тему продовження контракту з аргентинцем.

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Повідомляється, що Піке запропонував Лапорті не продовжувати контракт з Мессі.

"Без Лео проблему фінансового феєр-плей буде вирішено", – цитує джерело Піке.

До уваги. У Барселоні виникли серйозні фінансові проблеми, через що клуб фізично не міг заявити Мессі на сезон. За інформацією ЗМІ, каталонці були винні Лео 39 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що в Мессі та Піке зіпсувалися стосунки. Аргентинець начебто був розчарований рішенням іспанця, адже Піке відмовився знижувати зарплату заради того, щоб Лео залишився у Барселоні.

Нещодавно каталонці уклали новий контракт із Самуелем Умтіті, відповідно до якого він погодився на зниження зарплати. Це дозволило Барселоні внести у заявку новачка команди Феррана Торреса.

Варте уваги. Мессі став гравцем ПСЖ у серпні 2021 року. Контракт Лео з парижанами чинний до літа 2023 року. Сторони можуть продовжити угоду ще на один рік.