У Мессі й Піке "зіпсувалися стосунки"
За даними El País, участь у переході Мессі взяв оборонець Барселони Жерар Піке. Він буцімто розмовляв з президентом клубу Жоаном Лапортою на тему продовження контракту з аргентинцем.
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Повідомляється, що Піке запропонував Лапорті не продовжувати контракт з Мессі.
"Без Лео проблему фінансового феєр-плей буде вирішено", – цитує джерело Піке.
Раніше повідомлялося, що в Мессі та Піке зіпсувалися стосунки. Аргентинець начебто був розчарований рішенням іспанця, адже Піке відмовився знижувати зарплату заради того, щоб Лео залишився у Барселоні.
Нещодавно каталонці уклали новий контракт із Самуелем Умтіті, відповідно до якого він погодився на зниження зарплати. Це дозволило Барселоні внести у заявку новачка команди Феррана Торреса.