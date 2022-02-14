Эспаньол – Барселона 2:2

Голы: Дардер, 40, де Томас, 64 – Педри, 2, де Йонг, 90+6

Удаления: Меламед, 90+2, Морланес, 90+6 (оба – Эспаньол) – Пике, 90+6 (Барселона)

Барселоне удалось быстро размочить нули на табло. Уже на 2-й минуте счет в матче был 0:1 в пользу гостей. Педри в прыжке замкнул фланговую подачу, пишет 24 канал.

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Еще до перерыва хозяева сравняли счет. Позиционная атака Эспаньола закончилась красивым обводным ударом из-за пределов штрафной от Дардера – 1:1.

После отдыха первыми снова забили каталонцы. Неудачными действиями воспользовался Гави, который перехватил мяч у соперника и пробил под перекладину. Судья после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот. Во время атаки мяч прикоснулся к корпусу де Йонга, который находился в офсайде.

На экваторе второго тайма вперед вышел Эспаньол. Де Томас расстрелял ворота Барселоны после классного заброса из глубины поля – 2:1.

Огненная концовка

Компенсированное к матчу время принесло три удаления. Сначала после борьбы свои эмоции выплеснули Пике и Меламед и отправились отдыхать в подтрибунное помещение.

Через четыре минуты де Йонг лучше всех сыграл на втором этаже после подачи в штрафную соперника и спас для Барселоны мировую – 2:2.

Морланес за пределами поля получил красную карточку.

Барселона вырвала ничью в выездном матче против Эспаньола – 2:2.

Подопечные Хави после мировой идут четвертыми, имея в своем активе 39 очков.

Эспаньол с 28 пунктами занимает 13 место.

Эспаньол – Барселона видеообзор матча