О присоединении форварда к команде сообщили на официальном сайте клуба 11 августа. В то же время в твиттере Пари Сен-Жермен обнародовали первые фото и видео игрока в футболке французского гранда.

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Я с нетерпением начинаю новую главу своей карьеры в Париже,
– сказал Лионель Месси.

Он также отметил, что вектор развития клуба полностью соответствует его амбициям.

  • Кроме этого, добавил, что "полон решимости создать нечто замечательное для болельщиков".

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