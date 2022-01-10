Ненужный защитник

Контракт Умтити с Барселоной действовал до лета 2023 года. Хотя "сине-гранатовые" изо всех сил пытались избавиться от защитника – продать или отдать в аренду. Хотя сам француз не планировал покидать Барселону.

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Тренерский штаб не слишком рассчитывает на Умтити. Он сыграл всего один матч за команду в этом сезоне. Остальные игры провел в запасе. Хотя даже не всегда попадает в заявку на игру.

10 января Барселона заявила, что продлила соглашение с футболистом. И сразу же объяснила причину такого решения. Игрок согласился на сокращение своей зарплаты. Это помогло клубу уложиться в финансовый фейр-плей и заявить во вторую половину сезона новичка команды Феррана Торреса.

Пока неизвестно, на какое сокращение согласился Умтити. Mundo Deportivo пишет, что защитник согласился снизить зарплату на 10%. При этом клуб и игрок имеют право на досрочное расторжение сделки перед сезоном 2023/2024, заплатив отсутствующие. Их сумма не сообщается.

Ранее сообщалось, что зарплата защитника составляла около 20 миллионов евро в год до уплаты налогов. Хотя другие источники указывают гораздо меньшую сумму – около 13 миллионов евро.