В воскресенье, 14 февраля, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Результаты гонок преследования на чемпионате мира по биатлону

В воскресенье, 14 февраля, в словенской Поклюке состоялись женская и мужская гонки преследования на чемпионате мира по биатлону-2021.

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Выше всех среди украинок финишировала Елена Пидгрушная – седьмой. Дария Блашко несколько ухудшила свои позиции в соответствии с стартовой – 24. А вот Юлия Джима же наоборот поднялась с 37-й на 25.

В течение всего персьюта велась борьба между Тирил Экхофф и Анаис Шевалье-Буше. В их борьбу вклинивалась Денис Херманн. Но последняя стрельба расставила все точки над "и".

Норвежка третий раз поднялась на пьедестал в словенской Поклюке. Экхофф – трехкратная чемпионка мира 2021 года. Второй финишную линию пересекла австрийка Лиза-Тереза ​​Хаузер. Тройку призеров гонки преследования замкнула французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше.

Результат гонки

1. Тирил Экхофф (Норвегия) 30:38.1

2. Лиза-Тераза Хаузер (Австрия) +17.3

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +33.0

...

7. Елена Пидгрушная (Украина) +1:13.9

24. Дария Блашко 2:59.2

25. Юлия Джима 2:58.4

DNF Валя Семеренко (сошла с дистанции)

У мужчин чемпионом мира в гонке преследования стал францзький биатлонист Эмильен Жаклен, который идеально отстрелялся на всех огневых рубежах и не оставил шансов соперникам.

Самой яркой показалась борьба за "серебро", где сильнее на финише оказался швед Себастьян Самуэльссон. Титулованный норвежец Йоханнес Бё стал бронзовым призером чемпионата мира-2021.

Среди украинцев лучше всех выступил Артем Прима – 8 место с тремя промахами. Богдан Цымбал и Дмитрий Пидручный заняли 18-ю и 28 позиции соответственно.

Результат гонки

1. Эмильен Жаклен (Франция) 31:22.1

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) +7,3

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +8,1

...

8. Артем Прима (Украина) +2:00,6

18. Богдан Цымбал (Украина) +2:49.3

28. Дмитрий Пидручный (Украина) +3:25,2

Шахтер сыграл в "сухую" ничью с колосом

14 февраля Колос сыграл перенесенный матч против Шахтера в рамках 14 тура УПЛ. Команды разошлись нулевой ничьей.

После этого равного матча Шахтер не сумел сравниться по очкам с лидером сезона Динамо. У "горняков" на 3 очка меньше, чем у киевлян – 30 пунктов. Неуступчивый Колос находится с 19 очками на 7-й позиции.

Украинская гимнастка Валерия Юзвяк сообщила о страшном диагнозе

Бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Валерия Юзвяк сообщила о страшном диагнозе. В 21-летней украинской спортсменки рабдомиосаркома – это агрессивная злокачественная опухоль.

Валерия в своем инстаграме призналась, что ей требуется дорогостоящее лечение в Германии, есть высокие шансы на выздоровление, поэтому она просит своих болельщиков о поддержке.

"Всем привет! Если честно, то пишу и руки дрожат... Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома. Я знаю, что среди вас есть множество хороших и отзывчивых людей, поэтому хочу попросить у Вас финансовой помощи, так как сумма действительно очень большая. Заранее большое спасибо. Я Вас всех очень люблю. Будьте здоровы. 5363542015389795, Юзвяк Валерия Вадимовна", – написала спортсменка.