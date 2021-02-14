В воскресенье, 14 февраля, состоялась мужская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону-2021 в польском Поклюке. Украину в этой гонке представляли сразу трое спортсменов.

Чемпионом мира в гонке преследования стал французский биатлонист Эмильен Жаклен, который идеально отстрелялся на всех огневых рубежах и не оставил шансов соперникам.

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Самой яркой показалась борьба за "серебро", где сильнее на финише оказался швед Себастьян Самуэльсон. Титулованный норвежец Йоханнес Бё стал бронзовым призером чемпионата мира.

Результат гонки

1. Эмильен Жаклен (Франция) 31:22.1

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) +7,3

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +8,1

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8. Артем Прима (Украина) +2: 00,6

18. Богдан Цымбал (Украина) +2: 49.3

28. Дмитрий Подручный (Украина) +3: 25,2

Как выступили украинцы

Первым среди украинских на трассу вышел Артем Прима, за ним через 3 секунды начал гонку Дмитрий Подручный, и через 15 секунд стартовал Богдан Цымбал.

Прима безупречно начал гонку, чисто отстрелявшись на первой "лежке", и поднявшись сразу на 8 позиций. А вот Подручный заработал 2 штрафных круга, у Цымбала тоже 1 круг штрафа. На второй стрельбе лежа наши биатлонисты поменялись местами: у Примы один промах, а Подручный и Цымбал – чисто.

Прима на экваторе гонки был 12-й (+1:24,5), Подручный 18-й (+1:51.0), Цымбал 19-й (+1:54.4).

На стрельбе стоя Артем и Дмитрий допустили два и три промаха соответственно. Богдан снова показал идеальную стрельбу! Заключительный огневой рубеж Артем Прима и Богдан Цымбал прошли безупречно, у Дмитрия Подручного один штрафной круг.

На финише Прима смог вырвать место в топ-10, финишировав восьмым. Богдан Цымбал и Дмитрий Подручный заняли 18-ю и 28 позиции соответственно.



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