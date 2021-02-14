Бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Валерия Юзвяк сообщила о страшном диагнозе. В 21-летней украинской спортсменки рабдомиосаркома – это агрессивная злокачественная опухоль.

Валерия в своем инстаграме призналась, что ей требуется дорогостоящее лечение в Германии, есть высокие шансы на выздоровление, поэтому она просит своих болельщиков о поддержке.

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"Всем привет! Если честно, то пишу и руки дрожат... Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома. Я знаю, что среди вас есть множество хороших и отзывчивых людей, поэтому хочу попросить у Вас финансовой помощи потому что сумма действительно очень большая. Заранее большое спасибо. Я Вас всех очень люблю. Будьте здоровы. 5363542015389795, Юзвяк Валерия Вадимовна", – написала спортсменка.

Что известно о Валерии Юзвяк

Валерия родилась в Ужгороде и там же начинала заниматься художественной гимнастикой. В 2014 году девушка пробилась в сборную Украины, однако на Олимпиаде-2016 была только в качестве запасной.

На чемпионате Европы в Киеве Юзвяк вместе с Анастасией Возняк, Марией Высочанской, Мариоль Бондарчук и Дианой Баевой завоевала "золото" в упражнении с пятью мячами, "серебро" в упражнении с обручами и булавами, девушки стали "бронзовыми" в групповом многоборье, что позволило украинкам завоевать золотую награду в командном зачете.