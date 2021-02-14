В воскресенье, 14 февраля, в словенском Поклюке состоялась еще и женская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону-2021. Выше всех среди украинок финишировала Елена Пидгрушная – седьмой.

В течение всего персьюта велась борьба между Тирил Экхофф и Анаис Шевалье-Буше. В их борьбу подключилась и Денис Херманн. Но последняя стрельба расставила все точки над "и".

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Норвежка третий раз поднялась на пьедестал в словенском Поклюке. Экхофф – трехкратная чемпионка мира 2021 года. Второй финишную линию закончила австрийка Лиза Тереза ​​Хаузер. Тройку призеров гонки преследования замкнула французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше.

Результат гонки

1. Тирил Экхофф (Норвегия) 30:38.1

2. Лиза-Тераз Хаузер (Австрия) +17.3

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +33.0

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7. Елена Пидгрушная (Украина) 1:13.9

24. Дария Блашко 2:59.2

25. Юлия Джима 2:58.4

DNF Валя Семеренко (сошла с дистанции)

Ход гонки

Первой на старт среди украинских биатлонисток выехала Елена Пидгрушная, почти сразу за спиной стартовала Дария Блашко. Юлия Джима и Валя Семеренко вышли на трассу под 37 и 50 номерами соответственно.

Первый огневой рубеж капитан сборной Пидгрушная прошла на отлично и вышла 8-й на дистанцию. Ее начало поддержала и Джима – 30 ступень. Менее опытная Блашко дважды попала в "молоко" – 34. Хуже сработала Валя Семеренко – четыре промаха и аж 60 место.

Пидгрушная добавила в свой актив второй ноль и выехала на третий круг 12-й. Не критичная ситуация на втором огневом рубеже была для Джими – однин промах. Даже несмотря на промах Юлия улучшила свои позиции – 26-ая. Блашко до двух промахов на первой стрельбе добавила еще один на второй – 32 ступень. Худшая среди украинок Семеренко закрыла 4 из 5 мишеней.

Капитан женской команды Пидгрушная третий раз подряд закрыла все мишени. Олимпийская чемпионка выехала на предпоследний круг уже в топ-10. Третий огневой рубеж стал первым "сухим" для 25-летней Блашко – 27 позиция, а вот Джима дважды ошиблась. Такая стрельба отбросила опытную украинку с 26 на 35 место. Валя Семеренко сошла с дистанции. Борьбу за важные очки продолжили три украинские биатлонистки.

Что творила Пидгрушная на огневом рубеже – ноль. Но в персьюте выбила все 20 из 20. Блашко и Джима тоже прошли стрельбу без промахов – 25 и 29 позиции соответственно. Самой высокой в ​​гонке финишировала Пидгрушная – 7-й. Блашко несколько ухудшила свои позиции в соответствии со стартовой – 24. А вот Джима же наоборот поднялась с 37-й на 25.



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