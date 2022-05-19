Петраков раскрыл ближайшие планы сборной Украины в рамках подготовки к игре против Шотландии
Источник:УАФ
Сборная Украины уже провела три поединка во время подготовки к игре против Шотландии. Александр Петраков рассказал о будущих планах "сине-желтых".
Петраков: Пока нет запланированного матча на 23 мая
Новую информацию о предстоящих матчах украинской сборной Александр Петраков рассказал на пресс-конференции после игры против Риеки. Главный наставник "сине-желтых" признался, что поединок, который должна была сыграть сборная 23 мая, под вопросом.
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Однако одного соперника украинцы уже знают. За четыре дня до вылета в Глазго подопечные Петракова сыграют против Демократической республики Конго.
Пока нет запланированного матча на 23 мая, но мне говорят, что он может состояться. Также на 90% 26 числа, когда соберутся все легионеры, мы сыграем с командой ДР Конго. 30 мая потренируемся и вылетим в Глазго. Дай Бог, чтобы все были здоровы, ведь в этот уик-энд будет тур английской Премьер-лиги. Малиновский пропускает матч Аталанты, поэтому приедет раньше,
– сказал коуч "сине-желтых".
Подготовка сборной и кадровые изменения
- Петраков надеется, что его команда подойдет к поединку против Шотландии без потерь, ведь в лазарете сборной уже побывало несколько футболистов. Виктор Цыганков, Артем Довбик уже восстановились от травмы. Сергей Булеца продолжает реабилитацию. Также в лазарете команды был Алексей Гуцуляк. Отметим, что два последних не будут в расположении главной команды страны на игру против Шотландии.
- Вместе с ними сборную покинут еще четыре футболиста – Артем Беседин, Ефим Конопля, Денис Гармаш и Виталий Буяльский. Двое последних создали единственный гол Украины в игре против хорватской Риеки, закончившийся мировой 1:1.
- В команде останется травмированный Денис Попов. Центральный защитник Динамо получил повреждение в матче против итальянского Эмполи. Медицинское обследование в Риме показало, что ахилл футболиста цел, но на восстановление уйдет около двух недель. Но даже это не помешало игроку остаться в заявке Украины на состоявшиеся в июне матчи.
- По информации журналиста Игоря Бурбаса, два следующих поединка сборная проведет в Бельгии.
- Уже 30 мая национальная команда улетит в Глазго, где уже 1 июня сыграют в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. В случае победы "сине-желтые" сойдутся на футбольном поле против Уэльса в финальной борьбе за путевку в Катар.