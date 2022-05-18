Единственный гол "сине-желтых"

Атакующий полузащитник Динамо вышел в стартовом составе сборной Украины в игре против Риеки. На 24-й минуте Денис Гармаш открыл счет в матче, пишет 24 канал.

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32-летний футболист получил передачу от другого динамовца Виталия Буяльского и вбил мяч в сетку ворот хорватского клуба.

Видео гола Гармаша

К сожалению, украинская сборная не смогли удержать победный счет хотя бы в первой 45-минутке. Ровно 13 минут "сине-желтые" вели в счете. Неудачной игрой в обороне воспользовался Дрмич, сравнявший цифры на табло.

Интересно! Как сообщало издание Динамомания, сразу три футболиста Динамо досрочно закончат для себя подготовку в сборной Украины. Среди них есть и автор гола Гармаш. Также в список вошли Виталий Буяльский, ассистировавший Денису, и Артем Беседин.

К слову, больше команды в матче не забивали – 1:1. Первая мировая для подопечных Александра Петракова в процессе подготовки к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Напомним, что игра против Риеки стала второй за два дня для "сине-желтых", а украинские болельщики совершенно бесплатно посетили игру главной команды страны.