Страна, которая придет на последние спарринги сборной

По информации журналиста Игоря Бурбаса, два последних поединка в процессе подготовки к игре против Шотландии "сине-желтые" проведут в Европе. Речь идет о бельгийском Брюсселе.

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Поединки в Бельгии запланированы на 22 и 26 мая, когда будет заканчиваться тренировочный процесс сборной. Тогда в команду присоединятся все без исключения легионеры. По состоянию на 17 мая в расположении национальной команды всего четыре легионера – Роман Яремчук, Данило Сикан, Тарас Качараба и Александр Зубков.

Бурбас добавил, что у "сине-желтых" есть договоренность о матчах с африканскими сборными. Такие соперники полностью подходят под план Александра Петракова.

Заключительные майские спарринги сборная Украины проведет в Брюсселе. Предварительно состоятся они 22-го и 26 числа. Напомню, есть устные договоренности с двумя африканскими сборными – вариант, абсолютно устраиваемый Александром Петраковым,

– говорится в посте в телеграмм-канале.

Подготовка сборной Украины продолжается