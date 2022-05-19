Минус четыре футболиста

Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым определился с футболистами, точно не надевшими футболке сборной в матчах, которые состоятся в июне. "Сине-желтых" покинут сразу четыре игрока киевского Динамо.

К теме Была не та картинка, которая должна быть, – Петраков о ничье с Риекой

Главный наставник "указал на дверь" Денису Гармашу, Виталию Буяльскому, Артему Беседину, получившему травму Сергею Булеце и защитнику Шахтера Ефиму Коноплю. Подтвердилась информация, которую ранее изложило издание Динамомании об уходе игроков киевского клуба.

Список игроков сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель, Андрей Лунин;

Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель, Андрей Лунин; Защитники : Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Эдуард Соболь, Тарас Качараба;

: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Эдуард Соболь, Тарас Качараба; Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Александр Зубков;

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Александр Зубков; Нападающие: Артем Довбык, Роман Яремчук, Данило Сикан.

Интересно! Гармаш в игре против Риеки забил единственный гол сборной Украины в ворота Риеки. Денис принес команде ничью 1:1. Ассистировал ему другой динамовец Буяльский, но оба останутся расположением "сине-желтых".

Отметим, что в расположении украинской сборной остается центральный защитник Динамо Денис Попов, получивший повреждение в игре против итальянского Эмполи. Футболист отправился в Рим, где медицинское обследование подтвердило, что ахилл цел, но на восстановление центрбека нужно около двух недель.

Подготовка сборной Украины: главное