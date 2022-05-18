Неприятные новости для сборной

В середине второго тайма Денис Попов выбил мяч в борьбе и оказался на газоне. Динамовцу понадобилась помощь медиков, в сопровождении врачей сборной центральный защитник покинул поле. Попов досрочно закончил поединок против Эмполи.

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К моменту замены счет во встрече уже был 1:3 в пользу Украины. вместо Попова на поле появился защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь.

К слову. Контрольный спарринг против Эмполи закончился победой украинской сборной со счетом 1:3. Голы за национальную команду забивали Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихаленок.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Украины Александр Петраков ответил на вопрос о травме Попова. По словам кормчего, у Дениса проблемы с ахилловым сухожилием.

К счастью, оно целое, но впереди динамовца МРТ и несколько дней на отдых. Футболист отправится в семью.

У него проблема с ахилловым сухожилием, будем смотреть, нужно где-то два дня. Врач сказал, что сухожилие целое, но нужно сделать МРТ, и чтобы Денис отдохнул несколько дней. Я отпущу его домой к жене. По приезду Попов сделает МРТ, потом будем решать,

– сказал Петраков.

Попов пополнил лазарет сборной, в котором уже есть Алексей Гуцуляк, приехавший в расположение национальной команды, но так и не сыгравший. Сергей Булеца не поехал в Италию из-за повреждений. Виктор Цыганков и Артем Довбик восстановились от травм.