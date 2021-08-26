Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ: причина

Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Однако специалист до сих пор не подписал соглашение с УАФ.

Согласовывают последние детали

Александр Петраков согласовывает финансовые условия работы во главе "сине-желтой" команды. По информации издания, зарплата тренера в сборной Украины составит около 25 – 30 тысяч евро.

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Интересно, что это на порядок меньше, чем получал его предшественник Андрей Шевченко. До конца августа стороны должны договориться обо всех деталях соглашения. Так как уже 29 – 30 августа сборная Украины начинает подготовку к отборочным матчам Чемпионата мира-2022.

Первый поединок национальной команды во главе с Петраковым состоится против Казахстана (1 сентября). А уже 4 сентября украинские футболисты померяются силами с французами – действующими чемпионами мира.

Приход Петракова в сборную Украины: главное