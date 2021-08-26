Узгоджують останні деталі
Олександр Петраков погоджує фінансові умови роботи на чолі "синьо-жовтої" команди. За інформацією видання, зарплата тренера у збірній Україні складатиме близько 25 – 30 тисяч євро.
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Цікаво, що це на порядок менше, ніж отримував його попередник Андрій Шевченко. До кінця серпня сторони повинні домовитись про усі деталі угоди. Адже вже 29 – 30 серпня збірна України розпочинає підготовку до відбіркових матчів чемпіонату світу-2022.
Перший поєдинок національної команди на чолі з Петраковим відбудеться проти Казахстану (1 вересня). А вже 4 вересня українські футболісти поміряються силами з французами – чинними чемпіонами світу.
Прихід Петракова у збірну України: головне
- 18 серпня стало відомо, що за кермо збірної сідає Олександр Петраков. 64-річний спеціаліст у короткий термін має підготувати команду до важливих матчів відбору.
- Наставник ще не визначився з тренерським штабом. За інформацією ЗМІ, помічниками Петракова стануть Олександр Шовковський, який раніше допомагав Шевченку, та Андрій Анненков з одеського Чорноморця. Повідомлялося, що тренером воротарів може стати В'ячеслав Кернозенко, спеціалістами із фізпідготовки – В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий.
- Тренер вже вніс вимушені зміни у заявку "синьо-жовтих". У збірній величезні проблеми з голкіперами. Відразу три воротарі не зможуть допомогти команді – Георгій Бущан та Анатолій Трубін, які отримали травми, а також Андрій Лунін, який захворів на коронавірус.
- Петраков викликав в українську команду Дениса Бойка з Динамо, Андрія Пятов із Шахтаря, який вже завершив виступи за збірну, але зараз вимушено повертається, та ворсклянина Дмитра Різника.