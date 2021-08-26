Узгоджують останні деталі

Олександр Петраков погоджує фінансові умови роботи на чолі "синьо-жовтої" команди. За інформацією видання, зарплата тренера у збірній Україні складатиме близько 25 – 30 тисяч євро.

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Цікаво, що це на порядок менше, ніж отримував його попередник Андрій Шевченко. До кінця серпня сторони повинні домовитись про усі деталі угоди. Адже вже 29 – 30 серпня збірна України розпочинає підготовку до відбіркових матчів чемпіонату світу-2022.

Перший поєдинок національної команди на чолі з Петраковим відбудеться проти Казахстану (1 вересня). А вже 4 вересня українські футболісти поміряються силами з французами – чинними чемпіонами світу.

Прихід Петракова у збірну України: головне