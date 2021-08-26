Согласовывают последние детали
Александр Петраков согласовывает финансовые условия работы во главе "сине-желтой" команды. По информации издания, зарплата тренера в сборной Украины составит около 25 – 30 тысяч евро.
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Интересно, что это на порядок меньше, чем получал его предшественник Андрей Шевченко. До конца августа стороны должны договориться обо всех деталях соглашения. Так как уже 29 – 30 августа сборная Украины начинает подготовку к отборочным матчам Чемпионата мира-2022.
Первый поединок национальной команды во главе с Петраковым состоится против Казахстана (1 сентября). А уже 4 сентября украинские футболисты померяются силами с французами – действующими чемпионами мира.
Приход Петракова в сборную Украины: главное
- 18 августа стало известно, что за руль сборной садится Александр Петраков. 64-летний специалист в короткий срок должен подготовить команду к важным матчам отбора.
- Наставник еще не определился с тренерским штабом. По информации СМИ, помощниками Петракова станут Александр Шовковский, который ранее помогал Шевченко, и Андрей Анненков из одесского Черноморца. Сообщалось, что тренером вратарей может стать Вячеслав Кернозенко, специалистами по физподготовке – Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой.
- Тренер уже внес вынужденные изменения в заявку "сине-желтых". У сборной огромные проблемы с голкиперами. Сразу три вратаря не смогут помочь команде – Георгий Бущан и Анатолий Трубин, которые получили травмы, а также Андрей Лунин, который заболел коронавирусом.
- Петраков вызвал в украинскую команду Дениса Бойко из Динамо, Андрея Пятова из Шахтера, который уже завершил выступления за сборную, но сейчас вынужденно возвращается, и ворсклянина Дмитрия Резника.