Впрочем, маловероятно, что Гусев появится в национальной сборной, поскольку руководство Динамо не заинтересовано в его уходе.

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Гусев с 2003 по 2016 годы провел за сборную Украины 98 матчей и забил 13 мячей.

Ранее стало известно, что в тренерский штаб Александра Петракова вошли Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев, Иван Баштовый, Александр Шовковский и Андрей Анненков.

Что известно о приходе Петракова