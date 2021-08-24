Впрочем, маловероятно, что Гусев появится в национальной сборной, поскольку руководство Динамо не заинтересовано в его уходе.
Смотрите также Шовковский вернулся в сборную Украины
Гусев с 2003 по 2016 годы провел за сборную Украины 98 матчей и забил 13 мячей.
Что известно о приходе Петракова
- 64-летний Петраков возглавил сборную Украины 18 августа. Тренер принял команду после того, как Андрей Шевченко 1 августа объявил, что у него закончился контракт с УАФ.
- Первый матч во главе сборной Украины Петраков проведет 1 сентября на выезде против Казахстана. 4 сентября "сине-желтым" предстоит встреча в Киеве с чемпионами мира французами.