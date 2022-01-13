Первое поражение боксера в 2022 году: дочь Усика обыграла его в шахматы – семейное фото
13 января 2022 , 13:04Читати новину українською
Источник:инстаграм Александра Усика
Александр Усик ожидает следующего соперника. Украинский боксер наслаждается отдыхом в кругу родных.
Потерпел интересное поражение за пределами ринга
Ни один из соперников так и не смог пока нанести поражение Александру Усику. Что не скажешь о дочери боксера.
Вот так WBC сорвала бой Усик-Фьюри: сенсационное заявление промоутера Джошуа
Спортсмен решил посоревноваться с Елизаветой за игрой в шахматы. Милое семейное фото Усик выложил на своей странице в инстаграме. В сторис Александр написал, что дочь одержала победу над отцом.
Александр проиграл в шахматы / Скриншот из инстаграма Усика
Напомним, что Александр вместе с женой Екатериной воспитывает троих детей – дочь Елизавету и двух сыновей Кирилла и Михаила.
Усик остается непобедимым в боксе
- 2021-й год украинский боксер завершил яркой победой над Энтони Джошуа. Боксеры провели 12-раундовый поединок, в котором судьи единогласно отдали победу украинцу.
- В новом 2022-м году Усик может во второй раз выйти на ринг против соперника из Великобритании. Джошуа сразу после поражения активировал опцию реванша с Александром.
- По словам украинца, до второй встречи еще очень далеко. Сейчас стороны находятся на стадии переговоров.
- Тайсон Фьюри тоже хочет выйти на ринг против Усика, поэтому попросил Александра "надрать зад" Энтони.