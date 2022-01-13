Зазнав цікавої поразки за межами рингу
Жоден із суперників так і не зміг поки що завдати поразки Олександру Усику. Що не скажеш про доньку боксера.
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Спортсмен вирішив позмагатись із Єлизаветою за грою у шахи. Миле сімейне фото Усик виклав на своїй сторінці в інстаграмі. У сторіс Олександр написав, що донечка здобула перемогу над батьком.
Олександр програв у шахи / Скриншот із інстаграму Усика
Нагадаємо, що Олександр разом із дружиною Катериною виховує трьох дітей – донечку Єлизавету та двох синів Кирила та Михайла.
Усик залишається непереможним у боксі
- 2021-й рік український боксер завершив яскравою перемогою над Ентоні Джошуа. Боксери провели 12-раундовий поєдинок, у якому судді одноголосно віддали звитягу українцю.
- У новому 2022-му році Усик може вдруге вийти на ринг проти суперника з Великої Британії. Джошуа відразу після поразки активував опцію реваншу з Олександром.
- За словами українця, до другої зустрічі ще дуже далеко. Зараз сторони перебувають на стадії перемовин.
- Тайсон Ф'юрі теж хоче вийти на ринг проти Усика, тому попросив Олександра "надерти зад" Ентоні.