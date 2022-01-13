Зазнав цікавої поразки за межами рингу

Жоден із суперників так і не зміг поки що завдати поразки Олександру Усику. Що не скажеш про доньку боксера.

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Спортсмен вирішив позмагатись із Єлизаветою за грою у шахи. Миле сімейне фото Усик виклав на своїй сторінці в інстаграмі. У сторіс Олександр написав, що донечка здобула перемогу над батьком.



Олександр програв у шахи / Скриншот із інстаграму Усика

Нагадаємо, що Олександр разом із дружиною Катериною виховує трьох дітей – донечку Єлизавету та двох синів Кирила та Михайла.

Усик залишається непереможним у боксі