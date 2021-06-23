Место покоя

45-летний Владимир Кличко поделился с поклонниками новой фотографией в своем инстаграме. Украинский боксер приоткрыл секрет о месте, которое помогло ему найти абсолютный покой и умиротворение.

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Легенда бокса отдыхает посреди пустыни. Только Владимир наедине со своими мыслями. Возможно, даже мыслями о возвращении на ринг.

Лучше перезагрузки для меня – это опять четко найти свой фокус, где у меня есть место и спокойствие для мыслей, возможности побыть наедине с собой. Пустыня предлагает абсолютное умиротворение,

– написал Кличко.

Возвращение Владимира Кличко