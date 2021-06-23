Место покоя 45-летний Владимир Кличко поделился с поклонниками новой фотографией в своем инстаграме. Украинский боксер приоткрыл секрет о месте, которое помогло ему найти абсолютный покой и умиротворение. Смотрите также Перед возвращением Владимир Кличко похвастался отличной формой –фото Легенда бокса отдыхает посреди пустыни. Только Владимир наедине со своими мыслями. Возможно, даже мыслями о возвращении на ринг. Лучше перезагрузки для меня – это опять четко найти свой фокус, где у меня есть место и спокойствие для мыслей, возможности побыть наедине с собой. Пустыня предлагает абсолютное умиротворение, – написал Кличко. Возвращение Владимира Кличко У Кличко-младшего есть две мотивации для возвращения на профессиональный ринг – взять реванш у Тайсона Фьюри и стать самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана. Эвандер Холифилд ранее вызвалВладимира в свой лагерь для тренировок. Летом 2020 года Кличко уже тренировался рядом с еще одной легендой бокса. Кличко-младший неоднократно делится фотографиями и видео с боксерского ринга. Украинец в свои 45 лет находится в отличной форме. Фанаты уже задумались над возвращением Владимира на ринг. 49-летний бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс ранее анонсировал бой против Кличко-младшего. Правда, Кличко никак не прокомментировал слова американца. Возможно, это очередная провокация со стороны американского боксера.