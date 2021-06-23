Місце спокою 45-річний Володимир Кличко поділився з прихильниками новою світлиною у своєму інстаграмі. Український боксер привідкрив секрет про місце, яке допомогло йому знайти абсолютний спокій та умиротворення. Дивіться такожПеред поверненням: Володимир Кличко похизувався відмінною формою – фото Легенда боксу відпочиває посеред пустелі. Лише Володимир та на самоті зі своїми думками. Можливо, навіть думками про повернення на ринг. Кращеперезавантаження для мене –це знову чітко знайти свій фокус, де у мене є місце та спокій для думок, можливості побути наодинці з собою. Пустеля пропонує абсолютне умиротворення, – написав Кличко-молодший. Повернення Володимира Кличка У Кличка-молодшого є дві мотивації для повернення на професійний ринг – взяти реванш у Тайсона Ф'юрі та стати найстаршим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана. Евандер Холіфілд раніше викликав Володимира у свій табір для тренувань. Влітку 2020 року Кличко вже тренувався поруч із ще однією легендою боксу. Кличко-молодший неодноразово ділиться світлинами та відео з боксерського рингу. Українець у свої 45 років перебуває у відмінній формі.Фанати вже задумались над повернення Володимира на ринг. 49-річний колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Шеннон Бріггс раніше анонсував бій проти Кличка-молодшого. Щоправда, Кличко ніяк не прокоментував слова американця. Можливо, це чергова провокація зі сторони американського боксера.