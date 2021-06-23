Місце спокою

45-річний Володимир Кличко поділився з прихильниками новою світлиною у своєму інстаграмі. Український боксер привідкрив секрет про місце, яке допомогло йому знайти абсолютний спокій та умиротворення.

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Легенда боксу відпочиває посеред пустелі. Лише Володимир та на самоті зі своїми думками. Можливо, навіть думками про повернення на ринг.

Краще перезавантаження для мене – це знову чітко знайти свій фокус, де у мене є місце та спокій для думок, можливості побути наодинці з собою. Пустеля пропонує абсолютне умиротворення,

– написав Кличко-молодший.

Повернення Володимира Кличка