Возвращение легенды

49-летний бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс станет следующим соперником 45-летнего Владимира Кличко. Об этом рассказал боксер из США.

Читайте также "Мы получили большое удовольствие на съемочной площадке": интервью о рекламной кампании FAVBET

Бриггс заявил, что ему позвонили и спросили, не хочет ли он подраться с Владимиром Кличко. На что он ответил, что готов выйти на ринг и стать первым соперником украинца после возвращения Кличко на ринг.

Им не нужно просить меня дважды. Как только они позвонили и спросили, хочу ли я подраться с Кличко, я ответил: "Let's go, champ!",

– сказал Бриггс.

Если скандальный американец говорит правду, то пока неизвестно, какого характера будет бой – выставочный или профессиональный. Кличко же пока никак не прокомментировал слова американца.

Провокация Бриггса и мотивация Кличко

8 апреля Шеннон снова выложил в своем инстаграме провокационное фото с Кличко, а точнее с головой Владимира. Такая фотография была с намеком о вызове на бой. Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по версии WBO еще с 2014 года бросает такие вызовы в сторону украинца.

Боксеры еще ни разу не пересекались на ринге. В 2010 году американец единогласным решением судей проиграл Виталию Кличко в бою за пояс WBC.