Меня привлекает рекорд Джорджа Формана

45-летний Кличко проводит активные тренировки на олимпийской базе в Конча-Заспе. 7 мая Кличко провел насыщенную работу со своим спарринг-партнером.

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После завершения тренировки Кличко пообщался с журналистом и ответил на вопрос о возвращении в бокс. Владимир заявил, что его интересует рекорд Джорджа Формана.

Моя мотивация остается прежней. Я уже говорил, что меня привлекает рекорд Джорджа Формана, который вернулся в бокс в 45 лет и вернул звание чемпиона мира. Именно об этом я думаю последние четыре года,

– сказал Кличко.

Джорджу Форману принадлежит редкий рекорд. Американец в 45 лет и 9 месяцев стал самым возрастным чемпионом мира. Если Кличко действительно хочет побить рекорд Формана, то возвращение украинца следует ждать не раньше декабря 2021 года или даже января 2022-го.

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