Меня привлекает рекорд Джорджа Формана
45-летний Кличко проводит активные тренировки на олимпийской базе в Конча-Заспе. 7 мая Кличко провел насыщенную работу со своим спарринг-партнером.
Достойно внимания Владимиру Кличко-45: топ-бои боксера, драматические поражения и возвращение за рекордом
После завершения тренировки Кличко пообщался с журналистом и ответил на вопрос о возвращении в бокс. Владимир заявил, что его интересует рекорд Джорджа Формана.
Моя мотивация остается прежней. Я уже говорил, что меня привлекает рекорд Джорджа Формана, который вернулся в бокс в 45 лет и вернул звание чемпиона мира. Именно об этом я думаю последние четыре года,
– сказал Кличко.
Это интересно Намек на возвращение: Кличко показал, чем хочет заняться после пандемии
- Владимир Кличко завершил карьеру летом 2017 года. В апреле того же года украинец провел последний бой.
- В Лондоне Кличко проиграл Энтони Джошуа в бою за титулы WBA, WBO, IBF.
- В СМИ неоднократно появлялась информация, что Кличко предлагают солидный гонорар за возвращение. Владимир же отвечал, что его интересуют только рекорды.