Перед этим "обливал грязью": Редкач неожиданно поддержал Усика перед боем с Джошуа

Уже 25 сентября Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Украинский боксер получил поддержку от своего земляка Ивана Редкача.

Неожиданная поддержка от Редкача

Иван Редкач выложил пост на своей странице в инстаграме, в котором пожелал Александру Усику удачи и победы. Интересно, что перед этим Иван неоднократно высказывал в сторону Усика обидные слова.

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35-летний боксер отметил, что в жизни Александра бой против британца будет одним из самых важных в карьере.

У Саши Усика очень важный бой в карьере 25 сентября, к которому он шел всю свою жизнь. Давайте ему пожелаем удачи! Я очень хочу, чтобы он победил в этом бою, по многим причинам. Саша, вперед! С Богом! Украина с тобой!!! Также я буду переживать за бои Федора Лапина,

– написал Редкач.



Редкач с Усиком / Фото из instagram.com/ivan_redkach_11