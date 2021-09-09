Перед этим "обливал грязью": Редкач неожиданно поддержал Усика перед боем с Джошуа
Источник:инстаграм Ивана Редкача
Уже 25 сентября Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Украинский боксер получил поддержку от своего земляка Ивана Редкача.
Неожиданная поддержка от Редкача
Иван Редкач выложил пост на своей странице в инстаграме, в котором пожелал Александру Усику удачи и победы. Интересно, что перед этим Иван неоднократно высказывал в сторону Усика обидные слова.
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35-летний боксер отметил, что в жизни Александра бой против британца будет одним из самых важных в карьере.
У Саши Усика очень важный бой в карьере 25 сентября, к которому он шел всю свою жизнь. Давайте ему пожелаем удачи! Я очень хочу, чтобы он победил в этом бою, по многим причинам. Саша, вперед! С Богом! Украина с тобой!!! Также я буду переживать за бои Федора Лапина,
– написал Редкач.
Редкач с Усиком / Фото из instagram.com/ivan_redkach_11
- Напомним, что Усик выйдет на ринг против Джошуа на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
- В случае победы украинца Энтони будет иметь шанс на реванш. Если же победит британец, то Александр не сможет второй раз побоксировать с Джошуа.
- В своем последнем поединке Редкач позорно проиграл 33-летнему американцу Реджису Прогрейсу нокаутом в шестом раунде. Иван попытался оспорить поражение, но судейский комитет не усмотрел в действиях американского боксера никаких нарушений. Украинец указывал, что Прогрейс ударил его ниже пояса.