Несподівана підтримка від Редкача

Іван Редкач виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі, у якому побажав Олександру Усику удачі та перемоги. Цікаво, що перед цим Іван неодноразово викидав у сторону Усика образливі слова.

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35-річний боксер зазначив, що у житті Олександра бій проти британця буде одним із найважливіших у кар'єрі.

У Саші Усика дуже важливий бій у кар'єрі 25 вересня, до якого він ішов усе своє життя. Давайте йому побажаємо удачі! Я дуже хочу, щоб він переміг у цьому бою, з багатьох причин. Сашо, вперед! З Богом! Україна з тобою!!! Також я буду переживати за бої Федора Лапіна,

– написав Редкач.



Редкач із Усиком / Фото з instagram.com/ivan_redkach_11