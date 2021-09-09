Несподівана підтримка від Редкача
Іван Редкач виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі, у якому побажав Олександру Усику удачі та перемоги. Цікаво, що перед цим Іван неодноразово викидав у сторону Усика образливі слова.
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35-річний боксер зазначив, що у житті Олександра бій проти британця буде одним із найважливіших у кар'єрі.
У Саші Усика дуже важливий бій у кар'єрі 25 вересня, до якого він ішов усе своє життя. Давайте йому побажаємо удачі! Я дуже хочу, щоб він переміг у цьому бою, з багатьох причин. Сашо, вперед! З Богом! Україна з тобою!!! Також я буду переживати за бої Федора Лапіна,
– написав Редкач.
Редкач із Усиком / Фото з instagram.com/ivan_redkach_11
- Нагадаємо, що Усик вийде на ринг проти Джошуа на арені футбольного клубу Тоттенхем.
- У випадку перемоги українця Ентоні буде мати шанс на реванш. Якщо ж звитягу святкувати британець, то Олександр не зможе вдруге побоксувати з Джошуа.
- У своєму останньому поєдинку Редкач ганебно програв 33-річному американцю Реджісу Прогрейсу нокаутом у шостому раунді. Іван спробував оскаржити поразку, але суддівський комітет не угледів у діях американського боксера жодних порушень. Українець вказував, що Прогрейс вдарив його нижче пояса.