Неожиданная поддержка от Редкача
Иван Редкач выложил пост на своей странице в инстаграме, в котором пожелал Александру Усику удачи и победы. Интересно, что перед этим Иван неоднократно высказывал в сторону Усика обидные слова.
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35-летний боксер отметил, что в жизни Александра бой против британца будет одним из самых важных в карьере.
У Саши Усика очень важный бой в карьере 25 сентября, к которому он шел всю свою жизнь. Давайте ему пожелаем удачи! Я очень хочу, чтобы он победил в этом бою, по многим причинам. Саша, вперед! С Богом! Украина с тобой!!! Также я буду переживать за бои Федора Лапина,
– написал Редкач.
Редкач с Усиком / Фото из instagram.com/ivan_redkach_11
- Напомним, что Усик выйдет на ринг против Джошуа на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
- В случае победы украинца Энтони будет иметь шанс на реванш. Если же победит британец, то Александр не сможет второй раз побоксировать с Джошуа.
- В своем последнем поединке Редкач позорно проиграл 33-летнему американцу Реджису Прогрейсу нокаутом в шестом раунде. Иван попытался оспорить поражение, но судейский комитет не усмотрел в действиях американского боксера никаких нарушений. Украинец указывал, что Прогрейс ударил его ниже пояса.