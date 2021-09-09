Неожиданная поддержка от Редкача

Иван Редкач выложил пост на своей странице в инстаграме, в котором пожелал Александру Усику удачи и победы. Интересно, что перед этим Иван неоднократно высказывал в сторону Усика обидные слова.

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35-летний боксер отметил, что в жизни Александра бой против британца будет одним из самых важных в карьере.

У Саши Усика очень важный бой в карьере 25 сентября, к которому он шел всю свою жизнь. Давайте ему пожелаем удачи! Я очень хочу, чтобы он победил в этом бою, по многим причинам. Саша, вперед! С Богом! Украина с тобой!!! Также я буду переживать за бои Федора Лапина,

– написал Редкач.



Редкач с Усиком / Фото из instagram.com/ivan_redkach_11