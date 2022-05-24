Перед финалом Лиги чемпионов: голкипер сборной Украины Лунин впервые стал отцом
Источник:инстаграмм Андрей Лунина
В семье вратаря сборной Украины и Реала Андрея Лунина пополнение. У футболиста родился сын.
В семье Лунина пополнение
Прекрасную новость о пополнении 23 мая известил сам украинский голкипер. Жена Анастасия подарила футболисту сына.
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Андрей Лунин выложил в старое фото, где держит маленькую руку своего новорожденного сына. Это первый ребенок для 23-летнего голкипера.
Напомним, что 18 марта 2021 года вратарь сборной Украины официально женился.
Пополнение в семье произошло как раз перед финалом Лиги чемпионов, который состоится уже в субботу, 28 мая. В главном сражении за трофей сойдется мадридский Реал, за который выступает Лунин и английский Ливерпуль. Андрей может поднять над головой очередной трофей.
Лунин стал отцом / Скриншот из инстаграмма футболиста
Напомним, что Лунин закончил сезон-2021/2022 в статусе чемпиона Ла Лиги. Реал досрочно оформил чемпионский титул в испанском чемпионате. Украинский голкипер отметил успех с сине-желтым флагом. Впереди возможен трофей Лиги чемпионов.
После чего Андрей присоединится к расположению сборной Украины, с которой будет готовиться к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. В случае положительного результата, украинцы сыграют против Уэльса (5 июня) в финальной борьбе за путевку в Катар.
Статистика Лунина в сезоне-2021/2022
- В нынешнем сезоне Андрей провел всего четыре матча в футболке Реала. Украинский вратарь дважды защищал владения мадридцев в Кубке Испании и дважды в Ла Лиге. Отметим, что именно в сезоне 2021/2022 состоялся дебют Лунина в Ла Лиге. Произошло это в поединке против мадридского Атлетико. Но дебют был несколько испорчен из-за пенальти от Янника Карраско, принесшего "матрасникам" минимальную победу (1:0).
- За четыре сыгранных встречи украинец пропустил четыре гола, не проведя ни одного матча на ноль.
- За это потянул 11-метровый в матче против Кадиса в предпоследнем туре испанского чемпионата. Лунин спас Реал от поражения (1:1). После хорошей игры Лунина включили в символическую сборную тура, а затем сейв Андрея был признан лучшим в туре.
- После окончания сезона украинский вратарь может покинуть Реал ради игровой практики. Скорее всего, речь идет об аренде.