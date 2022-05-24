Перед финалом Лиги чемпионов: голкипер сборной Украины Лунин впервые стал отцом

В семье вратаря сборной Украины и Реала Андрея Лунина пополнение. У футболиста родился сын.

В семье Лунина пополнение

Прекрасную новость о пополнении 23 мая известил сам украинский голкипер. Жена Анастасия подарила футболисту сына.

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Андрей Лунин выложил в старое фото, где держит маленькую руку своего новорожденного сына. Это первый ребенок для 23-летнего голкипера.

Напомним, что 18 марта 2021 года вратарь сборной Украины официально женился.

Пополнение в семье произошло как раз перед финалом Лиги чемпионов, который состоится уже в субботу, 28 мая. В главном сражении за трофей сойдется мадридский Реал, за который выступает Лунин и английский Ливерпуль. Андрей может поднять над головой очередной трофей.



Лунин стал отцом / Скриншот из инстаграмма футболиста

Напомним, что Лунин закончил сезон-2021/2022 в статусе чемпиона Ла Лиги. Реал досрочно оформил чемпионский титул в испанском чемпионате. Украинский голкипер отметил успех с сине-желтым флагом. Впереди возможен трофей Лиги чемпионов.

После чего Андрей присоединится к расположению сборной Украины, с которой будет готовиться к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. В случае положительного результата, украинцы сыграют против Уэльса (5 июня) в финальной борьбе за путевку в Катар.

Статистика Лунина в сезоне-2021/2022