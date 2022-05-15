Четвертая аренда за четыре года в Мадриде
Сезон-2022/2023 украинский вратарь может начать в новой команде. Мадридский клуб не прочь отпустить Лунина в аренду.
Читайте также "Ты здесь играешь, а твоя страна плачет": Лунин стал жертвой оскорблений от фанатов Атлетико
Андрей тоже не прочь пойти куда-то за игровой практикой. Однако предложение другого клуба должно быть выгодным, как для украинца, так и для "сливочных".
Одним из главных претендентов на Лунина является Эспаньол. У голкипера есть шанс перейти в другую команду, не покидая испанскую Ла Лигу. В нынешнем сезоне Эспаньол после 36 туров занимает лишь 13 место, имея в своем активе 41 очко.
Впереди у Эспаньол осталась одна игра. 22 мая клуб сыграет на выезде против Гранады.
В сезоне 2021/2022 Лунин уже оформил с Реалом досрочное чемпионство в Ла Лиге. Добытый трофей вратарь отпраздновал с семьей и флагами Украины.
Напомним, что Лунин выйдет в рамках ворот "Королевского клуба" в выездном матче против Кадиса, который состоится 15 мая в 20:30. Об этом сообщил главный наставник Реала Карло Анчелотти.
Скромная карьера Лунина в Реале
- Летом 2018 года украинский голкипер сенсационно сменил луганскую Зорю на мадридский Реал.
- Контракт Андрея со "сливочными" рассчитан до конца июня 2024-го.
- За эти четыре года не смог получить место в рамке ворот испанского гранда, поэтому путешествовал по арендам.
- Лунин поиграл за Леганес, Вальядолид и Овьедо. В составе последнего хорошо зарекомендовал себя и получил шанс вернуться в Мадрид.
- С июня 2020-го не покидал Реал, но продолжал "греть" ряд запасных.
- В этом сезоне провел всего три матча, два из которых были в Кубке Испании. Поединок против Атлетико стал для Андрея дебютным в футболке "сливочных" в Ла Лиге. Дебют был несколько испорчен поражением Реала, уже ничего не решавшего для мадридцев. Янник Карраско удачно реализовал 11-метровый удар и принес "матрасникам" минимальную победу над чемпионом лиги (1:0).