Не ушел с поля без результативного действия

Матч носил благотворительный характер. Самуэль Это'О решил напрямую принять участие в помощи Украине. Поэтому вырученные от игры средства пойдут на нужды украинских беженцев, из-за войны вынужденно покинувших родные дома, пишет 24 канал.

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На футбольное поле вышли настоящие мировые звезды футбола – Кларенс Зеедорф, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Франческо Тотти, Деку, Уэсли Снейдер и другие. Не обошлось без украинского следа. Организатор поединка пригласил поучаствовать в игре бывшего футболиста и наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Интересно, что поединок состоялся на "Сан-Сиро", который совсем не чужд для украинца. Шевченко провел в Милане два периода своей футбольной карьеры – с 2009 по 2006-й и с 2008 по 2009 годы.

Шевченко доверили вывести свою команду с капитанской повязкой. Украинец не покинул поле без результативных действий. Нападающий протянул мяч через пол поля и отдал ассист на Зеедорфа, который красиво обыграл опекуна и уже в падении поразил дальний угол ворот.

Подробности. Болельщики могли насладиться двумя таймами по 35 минут. Довольно традиционная практика такого времени в благотворительных матчах.

К слову, встреча подарила шесть голов, но финальный свисток не зафиксировал мировую. Белые обыграли синих со счетом 4:2. Шевченко торжествовал в таком благотворительном матче в поддержку Украины. Очень символично.

В команде украинца авторами голов стали – Зеедорф, оформивший дубль, Матри, Джиларжино. В составе соперника свои фамилии на табло в Милане записали Индзаги и Это'О, ставший инициатором такого поединка.

Видео ассиста Шевченко

Видеообзор матча звезд