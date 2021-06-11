Никому не поднимется рука, – Павелко об ответе УЕФА по требованию стереть надпись "Героям слава"

Глава УАФ Андрей Павелко заявил, что забрать надпись "Героям слава" ни у кого в Украине не поднимется рука. И на время чемпионата по футболу УЕФА и УАФ достигли компромисса по новой форме.

Андрей Павелко сообщил, что предыдущий вариант формы, вне Евро-2020, не будут менять. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Павелко прокомментировал компромисс с УЕФА

Андрей Павелко рассказал, что очень трудно проходили переговоры с УЕФА.

"Доходило до того, что я передавал информацию о том, что болельщики настроены говорить: "Если не будет выполнена наша позиция, то будем говорить аж до снятия с чемпионата Европы", – заявил Павелко.

Он также рассказал, что УЕФА настаивали на том, что надпись должна быть заклеена или выведена.

Мы сказали, что у нас ни у кого в Украине не поднимется рука это сделать (убрать надпись – 24 канал). Уверен, что тот вариант, который сегодня удалось достичь, – он лучший и для футболистов, и для всех,

– заявил Павелко.

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Он также добавил, что "это будет новый дизайн внутренней стороны", который украинская сторона согласовала с УЕФА.

Павелко в который раз сообщил, что это будет в виде большого герба с трезубцем, а внизу будет надпись "Слава Украине!".

Он будет полностью поверх "Героям слава!" размещен. Получается, что внутри Украины будет надпись "Героям слава",

– заявил Павелко.

Более того, он заверил, что это будет только для игроков и на время Евро-2020. Зато форма будет продаваться в первоначальном дизайне, представленном 6 июня.

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