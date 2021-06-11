Никому не поднимется рука, – Павелко об ответе УЕФА по требованию стереть надпись "Героям слава"

Глава УАФ Андрей Павелко заявил, что забрать надпись "Героям слава" ни у кого в Украине не поднимется рука. И на время чемпионата по футболу УЕФА и УАФ достигли компромисса по новой форме.
Андрей Павелко сообщил, что предыдущий вариант формы, вне Евро-2020, не будут менять. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Павелко прокомментировал компромисс с УЕФА
Андрей Павелко рассказал, что очень трудно проходили переговоры с УЕФА.
"Доходило до того, что я передавал информацию о том, что болельщики настроены говорить: "Если не будет выполнена наша позиция, то будем говорить аж до снятия с чемпионата Европы", – заявил Павелко.
Он также рассказал, что УЕФА настаивали на том, что надпись должна быть заклеена или выведена.
Мы сказали, что у нас ни у кого в Украине не поднимется рука это сделать (убрать надпись – 24 канал). Уверен, что тот вариант, который сегодня удалось достичь, – он лучший и для футболистов, и для всех,
– заявил Павелко.
Глава УАФ рассказал, как будет выглядеть форма сборной на Евро-2020
Он также добавил, что "это будет новый дизайн внутренней стороны", который украинская сторона согласовала с УЕФА.
Павелко в который раз сообщил, что это будет в виде большого герба с трезубцем, а внизу будет надпись "Слава Украине!".
Он будет полностью поверх "Героям слава!" размещен. Получается, что внутри Украины будет надпись "Героям слава",
– заявил Павелко.
Более того, он заверил, что это будет только для игроков и на время Евро-2020. Зато форма будет продаваться в первоначальном дизайне, представленном 6 июня.
Новая форма сборной Украины: коротко
- Украина представила форму сборной 6 июня. На ней изображены контуры карты Украины, включая Крым. Также там надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- Впоследствии в России начали возмущаться и подали жалобу в УЕФА. Впоследствии Европейский футбольный союз (УЕФА) обязал сборную Украины по футболу убрать слоган "Героям слава".
- Однако 11 июня сборная Украины по футболу заявила, что нашла возможность официально утвердить лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" на своей форме так, чтобы это не нарушало правила УЕФА. Они стали официальными лозунгами команды.
- После этого УЕФА и УАФ провели переговоры и достигли компромисса и согласовали дизайн на время чемпионата Евро-2020.