В России убеждены, что в форме сборной Украины "использованы политические мотивы". Какие именно – не уточняется.

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"На наш взгляд, согласовывая такую ​​форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", – заявили в РФС.

При этом УЕФА уже отреагировала на жалобы россиян касательно формы сборной Украины. Еще в понедельник, 7 июня, на следующий день после презентации формы, в УЕФА заявили, что "футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА согласно примененных правил касательно экипировки".

Но россиян это не остановило. И кроме жалоб, местные депутаты начали угрожать. Среди прочего заявили, что на свою форму могут нанести контур Российской империи, куда в свое время входили Украина, Польша и Финляндия.

Появилась даже информация, что Россия может сняться с Евро-2020 в знак протеста из-за формы сборной Украины. А в Favbet принимают ставку на это – коэффициент 20, что Россия решится отказаться от участия в чемпионате Европы.