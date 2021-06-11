Соперники и календарь матчей

Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C. Первыми нашими соперниками в этом квартете стали сборные Нидерландов и Австрии.

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Северная Македония последней присоединилась к группе, одержав победу в квалификационных матчах Лиги наций.

Именно против Нидерландов сборная Украины проведет первый матч на Евро-2020. Игра состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня.

В четверг, 17 июня, сборная Украины сыграет второй матч – против сборной Северной Македонии. Эта игра состоится в Бухаресте.

В Бухаресте сборная Украины проведет и третий матч группового этапа – 21 июня против Австрии.

Дальнейшая судьба сборной Украины на Евро-2020 будет зависеть от того, как команда сыграет в этих матчах. В 1/8 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы. А также четыре из шести команд, занявшие третьи места в своих квартетах. Поэтому в зависимости от места в турнирной таблице будут известны и соперники, даты и места матчей сборной Украины.

Учитывая, что по правилам УЕФА сборная должна проживать в одной из стран-хозяев турнира, то украинская команда выбрала Румынию. Ведь в Бухаресте наша команда проведет как минимум два матча группового этапа. Именно в этом городе и остановилась сборная Украины.

Состав сборной Украины на Евро-2020

Обычно на чемпионаты Европы и мира сборные могут заявить 23 футболиста. Так было и в предыдущие разы. Но в этом году из-за последствий пандемии коронавируса в УЕФА пошли на уступки клубам – резрешили заявить 26 игроков. А также возможность производить замену игроков, у которых обнаружили коронавирус или которые получили тяжелые травмы.

Сборная Украины воспользовалась возможностью, и внесла в заявку 26 футболистов:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тимчик, 25 Денис Попов.

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Безус, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 19. Артем Беседин, 26 Артем Довбик.

Форма сборной на Евро-2020

Немалое внимание на Евро-2020 привлекла форма сборной Украины. Ее представили лишь 6 июня, за неделю до первого матча. И особенностью формы стали контуры Украины спереди и два лозунга – "Слава Украине!" на спине и "Героям слава!" на обратной стороне формы.

Из спортивной плоскости эта презентация сразу перешла в плоскость политическую. В России возмутились изображениям и лозунгам на форме. Ведь на контуре был изображен и оккупированный Россией Крым. А отношение к украинским национальным лозунгам в России тоже отрицательное.

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Несмотря на то, что форма была утверждена УЕФА до начала Евро-2020, в организации таки пошли на уступки россиянам после их жалобы. И заявили, что лозунг "Героям слава!" следует убрать. Что касается остальных элементов формы замечаний не было.

Однако в Украине нашли возможность обойти этот запрет. Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными для сборной Украины. А по правилам УЕФА их можно использовать на форме.

Как Украина выступала на чемпионатах Европы

Для сборной Украины это будет третий подряд чемпионат Европы по футболу. Дебютировать нашей команде на турнире удалось лишь в 2012 году в роли хозяина. Тогда соперникам в нашей группе были сборные Швеции, Франции и Англии. Только в первом матче мы обыграли шведов благодаря дублю Андрея Шевченко. В матчах против французов и англичан мы проиграли.

Через четыре года сборная Украины пробилась на Евро-2016, которое принимала Франция. И выступили там крайне неудачно – три поражения в матчах против Германии, Северной Ирландии и Польши. При этом забить голов в этих матчах нам не удалось.

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Поэтому на чемпионатах Европы наша команда имеет не слишком удачную статистику – одна победа и пять поражений подряд. А забить гол удалось лишь в первой игре. Зато пропускали в каждом матче. Поэтому разница голов – 2:9