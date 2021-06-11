Андрій Павелко повідомив, що попередній варіант форми, поза Євро-2020, не змінюватимуть. Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів.
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Павелко прокоментував компроміс з УЄФА
Андрій Павелко розповів, що дуже важко проходили переговори з УЄФА.
"Доходило до того, що я передавав інформацію про те, що вболівальники налаштовані говорити: "Якщо не буде виконана наша позиція, то будем говорити аж до зняття з чемпіонату Європи", – заявив Павелко.
Він також розповів, що УЄФА наполягали на тому, що напис "Героям слава!" має бути заклеєний чи виведений.
Ми сказали, що у нас ні в кого в Україні не підніметься рука це зробити (забрати напис – 24 канал). Впевнений, що той варіант, який сьогодні вдалось досягнути, – він найкращий й для футболістів, й для усіх,
– заявив Павелко.
Глава УАФ розповів, як виглядатиме форма збірної на Євро-2020
Він також додав, що "це буде новий дизайн внутрішньої сторони", який українська сторона погодила з УЄФА.
Павелко вкотре повідомив, що він буде у вигляді великого герба з Тризубом, а внизу буде напис "Слава Україні!".
Він буде повністю поверх "Героям слава!" розміщений. Виходить, що всередині України буде напис "Героям слава",
– заявив Павелко.
Ба більше, він запевнив, що це буде тільки для гравців та на час Євро-2020. Натомість форма продаватиметься у первісному дизайні, представленому 6 червня.
Нова форма збірної України: коротко
- Україна представила форму збірної 6 червня. На ній зображені контури карти України, включно з Кримом. Також там написи "Слава Україні!" та "Героям слава!".
- Згодом у Росії почали обурюватись та подали скаргу в УЄФА. Згодом Європейський футбольний союз (УЄФА) зобов'язав збірну України з футболу прибрати слоган "Героям слава!".
- Проте 11 червня збірна України з футболу заявила, що знайшла можливість офіційно затвердити гасла "Слава Україні" та "Героям слава" на своїй формі так, щоб це не порушувало правила УЄФА. Вони стали офіційними гаслами команди.
- Після цього УЄФА та УАФ провели переговори та досягли компромісу та погодили дизайн на час чемпіонату Євро-2020.