УЕФА усмотрел политический смысл
Российское издание "Чемпионат" первым сообщило, что УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС).
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Сообщается, что Украину обязали убрать с нее надпись "Героям слава". Слоган должен быть убран с формы, потому что в сочетании со "Слава Украина" он якобы несет политический смысл.
Зато контуры карты Украины с Крымом и лозунг "Слава Украине" останется. Карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.
Украина получила решение УЕФА
- 24 канал обратился за комментарием в УАФ. Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский подтвердил, что УАФ получила решение УЕФА и сейчас общается с организацией.
- Гливинский добавил, что комментировать решение будет президент УАФ Андрей Павелко.
Что известно о форме сборной Украины
- 6 июня состоялось официальное представление новой формы сборной Украины, в которой команда сыграет на Евро-2020.
- Изюминкой формы стали контуры карты Украины, включая оккупированные Россией Крым и Донбасс. На спине формы появилась надпись "Слава Украине!" и "Героям слава!" на изнанке.
- Форма вызвала шквал критики в России. Там потребовали у УЕФА запретить эту форму. Сперва в УЕФА заявили, что форма сборной Украины ничего не нарушает, и была согласована для использования на Евро-2020.
- 8 июня Россия официально пожаловалась в УЕФА на форму сборной Украины.