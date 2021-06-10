УЕФА усмотрел политический смысл

Российское издание "Чемпионат" первым сообщило, что УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС).

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Сообщается, что Украину обязали убрать с нее надпись "Героям слава". Слоган должен быть убран с формы, потому что в сочетании со "Слава Украина" он якобы несет политический смысл.

Зато контуры карты Украины с Крымом и лозунг "Слава Украине" останется. Карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Украина получила решение УЕФА

24 канал обратился за комментарием в УАФ. Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский подтвердил, что УАФ получила решение УЕФА и сейчас общается с организацией.

Гливинский добавил, что комментировать решение будет президент УАФ Андрей Павелко.

Что известно о форме сборной Украины