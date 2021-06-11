Правилами УЕФА разрешено использовать на форме национальных сборных их лозунги. Именно этим и воспользовались в Украинской ассоциации футбола.
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11 июня состоялось онлайн-заседание исполкома УАФ, на котором единогласно был утвержден футбольный символ Украины. Теперь, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.
Также исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!". именно их уже много лет используют болельщики на трибунах стадионов во время матчей.
"Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением",
– написал по этому случаю президент УАФ Андрей Павелко.
Почему Украина утвердила эти лозунги на форме сборной
- 6 июня была представлена форма сборной Украины. На ней разместили карту Украины и два лозунга – "Слава Украине!" и "Героям слава". Форма была утверждена УЕФА для участия в Евро-2020.
- Однако россияне подняли скандал из-за этой формы. Им не понравилось, что на форме использован контур оккупированного Крыма. А также лозунги.
- УЕФА сначала ответила отказом на жалобы россиян. Но впоследствии таки изменила решение. Карта Украины и лозунг "Слава Украине" не нарушали правила УЕФА, но надпись "Героям слава" следовало бы убрать.
- УАФ сначала обратилась в УЕФА с просьбой оставить надписи на форме. Однако до старта Евро-2020 оставалось мало времени, поэтому и решили утвердить эти лозунги как официальные для сборной Украины. Правилами УЕФА разрешено использовать официальные лозунги на форме команд.