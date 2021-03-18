Ответный Матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Рома 18 марта состоится без зрителей. Свое возмущение в сторону решения властей Киева уже выразил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Недовольство Палкина

Киевские власти вынесли решение, что матч Шахтер – Рома состоится без болельщиков за день до самого поединка. Когда уже была продана большая партия билетов, а люди были в пути в столицу Украины.

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Сергей Палкин обратился к киевским властям в связи с принятым решением и задал им тоже несколько вопросов. Гендиректор не может понять, как можно принимать такие решения за сутки до поединка.

Никаких 35 тысяч

Также он опроверг информацию о количестве болельщиков на противостоянии, о котором недавно на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Бывший боксер, а сейчас глава столицы Украины заявил, что на матче будут присутствовать около 35 тысяч болельщиков, что в данной эпидемиологической ситуации может стать "вторым Буковелем".

Почему при оформлении заявлений чиновники руководствовались цифрой 35 тысяч, хотя фактическое число болельщиков, которые бы присутствоватли на матче, не превышает 14 тысяч?

– написал Палкин.

Интересно, что футбольный матч состоится без болельщиков в то время, когда в Киеве свободно будут работать ТРЦ, спортивные залы и заведения питания. Хотя значительно меньший риск подхватить коронавирус на стадионе, чем в кафе.

Какая логика запретить футбольный матч на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок перейдут смотреть игру кафе и бары? А когда рестораны переполнены фанатами, которые переехали сегодня вечером из разных городов страны, то второй "Буковель" действительно приедет. Такой сценарий не рассматривала технологическая комиссия?

– выразил недовольство гендиректор.

В Шахтере пообещали вернуть все средства владельцам билетов. А еда, которая была приобретена для организации матча, будет передача в детские дома и больницы.