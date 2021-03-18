Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Рома 18 березня відбудеться без глядачів. Своє обурення у сторону рішення влади Києва вже висловив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

Невдоволення Палкіна

Київська влада винесла рішення, що матч Шахтар – Рома відбудеться без вболівальників за день до самого поєдинку. Коли вже була продана велика партія квитків, а люди були у дорозі в столицю України.

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Сергій Палкін звернувся до київської влади у зв'язку з прийнятим рішенням та задав їм теж декілька запитань. Гендиректор не може зрозуміти, як можна приймати такі рішення за добу до поєдинку.

Жодних 35 тисяч

Також він спростував інформацію про кількість вболівальників на протистоянні, яку нещодавно на брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко. Колишній боксер, а зараз очільник столиці України заявив, що на матчі будуть присутні близько 35 тисяч вболівальників, що у даній епідеміологічній ситуації може стати "другим Буковелем".

Чому при оформленні заяв чиновники керувалися цифрою 35 тисяч, хоча фактична кількість вболівальників, які були б присутні на матчі, не перевищує 14 тисяч?,

– написав Палкін.

Цікаво, що футбольний матч відбудеться без вболівальників у той час, коли у Києві вільно працюватимуть ТРЦ, спортивні зали та заклади харчування. Хоча значно менший ризик підхопити коронавірус на стадіоні, ніж у кафе.

Яка логіка заборонити футбольний матч на відкритому стадіоні з максимальними заходами безпеки, враховуючи, що тисячі вболівальників без масок перейдуть дивитися гру кафе та барів? А коли ресторани переповнені фанатами, які переїхали сьогодні ввечері з різних міст країни, то другий "Буковель" справді приїде. Такий сценарій не розглядала технологічна комісія?,

– висловив невдоволення гендиректор.

У Шахтарі пообіцяли повернути усі кошти власникам квитків. А їжа, яка була придбана для організації матчу, буде передача у дитячі будинки та лікарні.