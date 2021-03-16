Мэр Киева Виталий Кличко выразил опасения относительно проведения матча Шахтер – Рома на НСК "Олимпийский". Ведь это может негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в столице.

Виталий Кличко записал обращение, в котором выдвинул требование, чтобы местные власти имели возможность самостоятельно усиливать карантинные ограничения на своих территориях.

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Кроме того, он обратился к Кабмину с просьбой расширить список противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. Столица Украины находится в этой зоне карантина.

Не обошел он стороной и проведение матча 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Рома. Эта игра запланирована на четверг, 18 марта.

"Обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мер. В частности, относительно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований. Например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который из всех регионов приедут многие зрители – до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем", – заявил Кличко во время брифинга.