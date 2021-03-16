Кличко раскритиковал проведение матча Шахтер – Рома в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко выразил опасения относительно проведения матча Шахтер – Рома на НСК "Олимпийский". Ведь это может негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в столице.
Источник:24 канал
Виталий Кличко записал обращение, в котором выдвинул требование, чтобы местные власти имели возможность самостоятельно усиливать карантинные ограничения на своих территориях.
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Кроме того, он обратился к Кабмину с просьбой расширить список противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. Столица Украины находится в этой зоне карантина.
Не обошел он стороной и проведение матча 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Рома. Эта игра запланирована на четверг, 18 марта.
"Обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мер. В частности, относительно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований. Например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который из всех регионов приедут многие зрители – до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем", – заявил Кличко во время брифинга.
- Матч Шахтер – Рома состоится в четверг, 18 марта. Игра на НСК "Олимпийский" начнется в 19:55.
- Матч состоится в присутствии болельщиков. Однако на стадионе будет немало ограничений, связанных с противоэпидемиологическими мерами.
- Шахтеру надо побеждать с разгромным счетом, забив как минимум три гола и не пропустить. Ведь первый матч в Риме закончился со счетом 3:0 в пользу Ромы.
- Перед матчем Шахтер выпустил проморолик, в котором наставник команды Луиш Каштру обратился к болельщикам на украинском языке. И призвал прийти на стадион.
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